Roma, rissa furiosa in strada: accoltellato un 24enne in gravi condizioni

Rissa furiosa a Roma. Le urla, le sirene della polizia e poi il silenzio assordante. Accasciato a terra, in una pozza di sangue un ragazzo di 24 anni, dopo esser stato accoltellato. La scena da lotta in strada è avvenuta nella serata di mercoledì 9 febbraio in piazza Indipendenza, in zona Castro Pretorio, a pochi metri dalla stazione di Termini.

Leggi anche > Roma, preso il presunto «maniaco della Caffarella»: ecco chi è. Terrorizzava bambini e ragazzi

La rissa, secondo quanto ricostruito dalla polizia, è iniziata attorno alle ore 19 e ha visto protagonisti almeno 8 stranieri. A farne le spese, un 24enne che è stato trovato agonizzante ieri sera a Roma in piazza Indipendenza. La polizia è stata allertata per una rissa e al loro arrivo gli agenti hanno trovato il giovane accoltellato e in gravi condizioni.

Ferito, è stato soccorso dal personale del 118. Medicato, è stato ricoverato in prognosi riservata al policlinico Umberto I. All'arrivo delle volanti della polizia c'è stato il fuggi fuggi degli altri partecipanti alla rissa. A terra è rimasto solo il 24enne ferito. Adesso gli agenti sono a lavoro per identificare i protagonisti della violenta rissa.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Febbraio 2022, 10:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA