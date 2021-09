Roma, rissa tra gli influencer il Brasiliano e Dannybaclava: «Ti ammazzo». Il video sui social

Dallo scontro social alle minacce, fino alla lite nella zona del laghetto dell'Eur, a Roma. Protagonisti due noti influencer, Massimiliano Minnocci, noto come il Brasiliano, e Dannybalaclava, 27enne cittadino svizzero. Quest'ultimo è stato denunciato dai carabinieri per minacce aggravate.

Come riportano anche alcuni filmati, diffusi sui social e finiti anche sull'account Instagram di Welcome to Favelas, i due contendenti si sarebbero incontrati per caso in piazzale Konrad Adenauer e qui, dopo gli insulti scambiati sui social, la lite da virtuale è diventata reale. I due si sono scambiati parole grosse e sono quasi venuti alle mani, separati da alcuni amici. Dannybalaclava, durante la lite, aveva anche impugnato una bottiglia minacciando il rivale. Alla fine, sono intervenuti i carabinieri che hanno denunciato il 27enne per minacce aggravate.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Settembre 2021, 13:09

