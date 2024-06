Rissa in pieno giorno con spranghe e sedie davanti a un bar: «Scene da Far West»

di Redazione web

Una rissa in pieno giorno e senza esclusione di colpi sabato scorso a Roma,in via di Acqua Bullicante. Un uomo armato di spranga e un tossicodipendente, hanno iniziato a litigare davanti agli sguardi esterrefatti dei passanti, donne, anziani, bambini. Una resa di conti nata dopo uno scippo andato male, la scena da Far west è stata pubblicata e denunciata dalla pagina facebook Ex Borghetto degli Artigiani, Roma.

Il far west

Sabato scorso come riporta la pagina Facebook «Un tossicodipendente, con temporanea dimora nella cabina per fototessere in via Roberto Malatesta, incrocio con via di Acqua Bullicante, viene scippato di una busta da un giovane uomo di probabile etnia rom, secondo alcuni testimoni. Il borseggiatore sale su un autobus poco distante, che non parte, così il tossicodipendente riesce a recuperare la busta che gli era stata sottratta. Lo scippatore torna in via di Acqua Bullicante con una spranga. Davanti agli sguardi atterritti dei passanti e dei clienti di un bar, inizia a percuotere il tossicodipendente, che reagisce lanciando sedie e tavolini del locale. Violenza ostentata con totale noncuranza del vivere civile, dopodiché i 2 individui, sanguinanti, si allontanano.

Siamo nel Far West di via di Acqua Bullicante, zona ex borghetto degli artigiani, area di Roma ormai senza leggi e senza Stato: perché oltre ai problemi di spaccio e consumo di droga a tutte le ore del giorno e della notte, adesso è anche normale poter girare con una spranga, senza essere fermati dalla polizia. Mauro Caliste - Presidente Municipio V, Roberto Gualtieri Sindaco di Roma, Viminale - Ministero dell'Interno...

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Giugno 2024, 21:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA