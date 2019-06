Rischio salute a causa dei rifiuti, scatta l'allarme: «Ai cassonetti usate i guanti»

Roma, anche per Francesco è allarme: «Città degradata e abbandonata»

Lunedì 24 Giugno 2019, 19:46

«Guanti e doppio sacchetto per gettare i rifiuti nei cassonetti».. Non bastavano già intere vie e strade diventate discariche ambulanti. Con l’arrivo del caldo è infatti scoppiato anchea causa dei liquami e degli odori prodotti dai cumuli delle tonnellate di rifiuti che restano per giorni interi lasciati per terra.A dirlo è Antonio Magi, Presidente dell’Ordine dei Medici (Omceo): «Stiamo sorvegliando la. I liquami e gli odori emanati dai cumuli di rifiuti, sono spia della vitalità dei batteri, motivo per cui consigliamo ai cittadini di proteggersi con dei guanti di gomma prima di toccare i cassonetti per buttare la spazzatura».Tuttavia ultimamente, trovare un cassonetto vuoto, sembra quasi un’impresa. «Mi rendo conto di chiedere molto ai cittadini, ma il suggerimento è di cercare contenitori ancora non ricolmi - consiglia Magi - gli accumuli di immondizia sui marciapiedi finisco infatti per attirare gli animali. Altro suggerimento, adottare il doppio sacchetto, per evitare che si rompa e che i resti finiscano per attirare animali e uccelli».A breve il termometro potrebbe toccare anche i 40 gradi, e i liquami che si formeranno e gli odori nauseabondi saranno sempre di più, e in gran parte delle strade della Capitale.Come se non bastasse poi, dopo gabbiani, topi ed insetti, alcune vie del VI Municipio sono state invase da, e il rischio salute sembra incombere anche per i numerosi operatori Ama. « In queste condizioni i lavoratori di Ama sono esposti a pericolose conseguenze per la salute. Il Campidoglio nonostante le evidenze continua a minimizzare e a dire che non siamo in emergenza». Così in una nota la consigliera del PD capitolino Valeria Baglio e il segretario del PD Ama Flavio Vocaturo.In alcune periferie intanto, la disperazione per l’emergenza rifiuti è sfociata in atti di violenza: sono sempre di più infatti, i cassonetti che vanno a fuoco per mano di cittadini esasperati. Per la sindaca si tratta di «atti intimidatori e di boicottaggio», ma la realtà è quella di una città messa a dura prova dall’emergenza rifiuti. Il rischio salute poi per chi respira gli odori emanati dai cumuli di rifiuti e non usa i guanti per proteggersi, non fa che alimentare la fiamma della disperazione.