Pompei, venti monete d'argento nel borsellino dell'ultimo fuggitivo morto guardando l'eruzione del Vesuvio

Sabato 2 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Unarisalente a oltreè stata rinvenuta,, all'estrema periferia orientale di. I tecnici della Sovrintendenza archeologica di Roma Capitale l'hanno ribattezzata laa causa della presenza di duein ferro, che nell'antichità erano usati dagli atleti per detergersi dal grasso dopo l'attività sportiva.Lo stupefacente ritrovamento è avvenuto nella località di, durante alcuni lavori di archeologia preventiva per il raddoppiamento dell'acquedotto Castell'Arcione-Salone, ad opera di Acea. All'interno della tomba a camera, risalente al(tra il IV e il III secolo a.C.) ci sono i resti di tre uomini e di una donna, di età compresa tra i 30 e i 50 anni. Accanto ai vari resti, ci sono tutti gli oggetti che i defunti avevano voluto accanto nell'ultimo viaggio: ceramiche a vernice nera, una moneta in lega di bronzo con la testa elmata di Minerva e la scritta "Romano" sul rovescio, i piatti con i resti delle offerte alimentari di coniglio, pollo e capretto, e i due strigili in ferro.A stupire è soprattutto la: la tomba, infatti, non è mai stata depredata anche se non si trovava ad una profondità elevata. Probabilmente si tratta della tomba di una famiglia medio-borghese. «Abbiamo scoperto uno spaccato di vita 350 anni prima di Cristo. Questa era una famiglia medio borghese, probabilmente proprietaria terriera. Siamo alla fine del IV secolo a.C. e Roma da qui in poi inizia a diventare una potenza mediterranea. Il corredo dimostra lo status sociale della famiglia, con le ceramiche a vernice nera che imitano quelle attiche» - spiega l'archeologo, direttore scientifico dello scavo - «In questa zona non sono mai stati fatti altri scavi, ma sicuramente ci saranno state altre tombe, perché è pieno di cave di pozzolana».