Roma, al via la rimozione della motonave “Tiber II” arenata sulla banchina del Tevere

di Emilio Orlando

Sono iniziati questa mattina i primi interventi per consentire la demolizione del relitto di una motonave, arenata presso la golena destra del fiume Tevere, altezza Lungotevere della Vittoria a Roma.

Sul posto la Polizia Locale di Roma Capitale con il Reparto Tutela Fluviale e del I gruppo Prati che hanno provveduto ad eseguire le verifiche del caso per accertare la presenza di eventuali occupanti. All’interno rinvenuti solo due cani, per i quali è stata allertata la pet in time, per le cure e la custodia necessarie.



La motonave è stata ora affidata alla ditta incaricata per le operazioni di demolizione, che si protrarranno per alcuni mesi, con il supporto della Polizia Locale che procederà con passaggi di controllo nell’area.

