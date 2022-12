Roma, termovalorizzatore a Santa Palomba. Gualtieri: "Così finirà la vergogna dei rifiuti di Roma in giro per l'Italia"

di Lorena Loiacono

Sorgerà a Santa Palomba il termovalorizzatore di Roma. E sarà pronto entro l’estate del 2026. Il sindaco Gualtieri ha annunciato l’approvazione definitiva del Piano Rifiuti dopo la Valutazione ambientale strategica, lanciando la manifestazione di interesse per la realizzazione dell’impianto.

A COSTO ZERO Il termovalorizzatore non peserà sulle casse comunali: sarà interamente finanziato da chi vincerà la gara. La procedura è aperta anche ai soggetti pubblici, non è riservata a soggetti privati e avrà una durata di 90 giorni. Il termovalorizzatore sarà realizzato con un sistema di project financing: «Chi si aggiudicherà la realizzazione - ha spiegato il primo cittadino della Capitale - dovrà garantire un costo concorrenziale per lo smaltimento più basso di quello che oggi Ama paga per mandare fuori i rifiuti». Questo aspetto consentirà di abbassare la tariffa sui rifiuti.

LUOGHI E TEMPI L’impianto verrà realizzato su un terreno concesso da Ama a titolo oneroso (ai costruttori). L’area è stata individuata in una zona industriale di 10 ettari a Santa Palomba, i cui residenti dovranno ricevere delle compensazioni sotto il profilo erariale ed energetico. L’impianto verràinaugurato (e funzionerà subito) entro per l’estate del 2026.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Dicembre 2022, 20:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA