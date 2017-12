Rifiuti, si fermano i camion: weekend a rischio emergenza

Venerdì 29 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 08:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

A Capodanno il caos dei rifiuti aumenterà e raggiungerà il suo apice. Era il 13 dicembre quando la giunta Raggi promise sul fronte della raccolta della spazzatura: «Garantiremo a Roma un periodo di Natale ed oltre, assolutamente tranquillo. La situazione è sotto controllo, anche a fronte della maggiore produzione di rifiuti prevista per il periodo natalizio». Ecco, quindici giorni dopo, basta passeggiare in molti quartieri della periferia di Roma, ma anche in alcune zone del centro, per capire che la...