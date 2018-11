Lunedì 5 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nel giorno dello sciopero Ama per la raccolta deiabbiamo chiesto ai nostri lettori di segnalarci la situazione a partire dai propri quartieri. Quello che emerge è un quadro poco lusinghiero per la Capitale, con cassonetti stracolmi in pieno centro, raccoglitori dell'umido "scomparsi" a Roma Nord, residui di bivacco nel V Municipio. Se anche voi avete situazioni critiche da segnalarci, scrivete a rifiuti@leggo.it Questa la situazione segnalata nelda una lettrice: In questi anni l’ho visto cambiare notevolmente e sicuramente non in meglio, parlo in particolare del quadrilatero intorno a viale Agosta e vicino alle case popolari di Via Olevano Romano.Purtroppo la situazione va degenerando di giorno in giorno, cassonetti strapieni, materassi frigoriferi e quant’altro abbandonati lungo i marciapiedi per non parlare della sporcizia di questi ultimi accumulata e mai rimossa.La piazza di Viale Agosta (dove tra l’altro ultimamente è morta una signora per una pallonata alla schiena) è piena di bottiglie di vetro che non vengono rimosse, cartacce, bottiglie di plastica spazzatura di ogni genere sopra e sotto le panchine e vi confesso che mi schifo a portare anche il mio cane!I secchi per l’immondizia lungo la piazza sono sempre strapieni e vengono ripuliti forse una volta al mese cosicché si impedisce anche alla persona volenterosa e pulita di essere tale.Purtroppo in determinati municipi dove la densità di popolazione è alta e soprattutto il livello culturale e l’educazione scarseggiano ci vorrebbe forse un occhio di riguardo altrimenti si rischia di affogare nella spazzatura.Abbiamo la discarica a 2 passi ma la gente preferisce buttare le cose ingombranti vicino i cassonetti dove sostano anche un mese prima di essere ritirati da chi di dovere.Ho più volte segnalato la situazione all’Ama ma non è la pulizia straordinaria che risolve la situazione ma ci vorrebbe una quotidianità che assolutamente manca.L’unica volta in cui ho visto veramente una pulizia energica è stata per la visita del papa a giugno 2018….sono intervenuti con tutti i mezzi disponibili e di ogni tipo per una pulizia che è durata un giorno e mezzo….ma (e qui sta anche la barzelletta) solo lungo le strade che poi sarebbero state percorse dal santo pontefice.Ah dimenticavo la new entry degli oggetti abbandonati spetta alle biciclette del bike sharing…lasciate vicino a villa Gordiani, vicino ad un cassonetto di Via Olevano Romano ecc ecc..a riprova che purtroppo una certa fetta di romani (e non ) non si merita niente!