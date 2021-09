A Roma rifiuti mai raccolti, scuole nel caos. I presidi: «Situazione intollerabile»

Sacchi della spazzatura nel cortile e il giardino che sembra una giungla. Le scuole di Roma, a pochi giorni dalla riapertura, non sono pronte ad accogliere gli studenti. Tuonano i presidi: «Non possiamo ritrovarci così il primo giorno di lezione». All'istituto comprensivo Villaggio Prenestino, la dirigenza ha chiesto più volte un intervento per portare via sacchi di carta e residui della mensa. Lo stesso disagio anche all'istituto Silvestri e al Magarotto, sulla centralissima via Nomentana, dove ci sono (ad oggi) cumuli di spazzatura e materiale nel cortile. Così come all'istituto Bachelet ,dove l'ingresso di uno dei cancelli è inaccessibile per via della spazzatura. «Avevamo già chiesto che a settembre spiega Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale dei presidi di Roma - le scuole potessero trovare edifici puliti e sicuri, soprattutto per i bambini più piccoli. Ma purtroppo dobbiamo constatare che i municipi non si sono mossi per tempo. Chiediamo che almeno nei primi 15 giorni di settembre ci sia una maggiore attenzione».



Non solo spazzatura, i problemi riguardano anche la manutenzione del verde: in molti cortili l'erba è cresciuta a dismisura con un rischio per la sicurezza non da poco, visto che potrebbero arrivare animali e infezioni. All'istituto Casalotti è stato richiesto e sollecitato dalla scuola lo sfalcio dell'erba ma nessuno interviene, stessa situazione all'istituto Nino Rota che ha bisogno di potature importanti. Hanno urgente bisogno di sfalciare l'erba anche l'istituto comprensivo Poseidone, che ne ha fatto richiesta al municipio 6, l'istituto Pietro Baffi che ha bisogno di sistemare il verde e rimuovere gli aghi di pino dal piazzale antistante e dai viali, mentre all'istituto Carlo Urbani ci sono rovi da potare e sono stati segnalati più volte al municipio 10. Senza risultato, per ora. Idem all'istituto Colombo: qui stazionano i sacchi di fogliame mentre nella sede succursale deve essere ancora tagliata l'erba.



riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Settembre 2021, 09:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA