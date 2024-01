Roma, caos rifiuti: dagli incentivi all'indifferenziata agli impianti non idonei. I dipendenti Ama: «Il messaggio è "portare via tutto"»

Discariche abusive, malagestione, utilizzo di impianti non idonei per lo smaltimento dei rifiuti. L’emergenza rifiuti a Roma non conosce soste. Farwest, la trasmissione di approfondimento giornalistico condotta da Salvo Sottile e in onda ogni lunedì in prima serata, ha fatto un “viaggio” tra rifiuti e discariche abusive per scoprire la mala gestione della raccolta che favorisce l'indifferenziata a danno dei cittadini che vivono nei pressi degli impianti di stoccaggio e smaltimento. Un meccanismo palesemente mal funzionante che va avanti da anni.

Farwest è in possesso di documenti che attestano che Ama ha conferito, e conferisce tuttora, i propri rifiuti presso impianti Tm, cioè di trattamento meccanico, come il CSA di Castelforte. Un centro non idoneo a farlo secondo quanto stabilito dai giudici del TAR del Lazio, ma a cui l’AMA sceglie comunque di appoggiarsi.

Il centro di Castelforte

Nella sentenza si dichiara infatti che il centro di Castelforte non è adatto al trattamento dei rifiuti della Capitale perché contenenti una frazione di organico del 30%, quando il Tm può accogliere al massimo una frazione del 15%. Una gestione al limite dell’illegalità alimentata anche dalla scarsa propensione della dirigenza Ama a favorire la raccolta differenziata. Secondo la dirigenza del Csa di Castelforte – però - le responsabilità ricadono sull’Ama e sulla Regione Lazio che, in deroga al principio stabilito dalla sentenza, decide comunque di affidare loro il compito dello smaltimento dei rifiuti.

Cosa dicono i dipendenti

Ma non basta. Sono gli stessi dipendenti dell’Ama che esprimono a Farwest la loro perplessità rispetto alla gestione della municipalizzata. “Il messaggio che Ama da all’utenza è io non voglio la differenziata, io voglio l’indifferenziata… È proprio il preposto che dice porta via tutto, fai tutto indifferenziato e porta via tutto”. All’interno dell’azienda municipalizzata incredibilmente ci sarebbero indicazioni volte a raccogliere quanto più rifiuto indifferenziato possibile. Che poi deve essere necessariamente convogliato nelle discariche fuori regione e fuori nazione. Con costi altissimi a scapito dei cittadini.