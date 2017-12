Roma invasa da rifiuti e topi dopo Natale. Ira cittadini: "Niente raccolta da 9 giorni"

di Veronica Cursi

Cartoline di auguri di Buon Natale da Roma: strade letteralmente invase dai rifiuti e cassonetti stracolmi. Da nord a sud, dopo le feste, la situazione nella capitale è davvero allarmante.Axa e Casalpalocco, quartieri di Roma sud. «A Via Senofane e via Eschilo la raccolta dei rifiuti - denuncia Andrea, un residente - non viene effettuata da 9 giorni». E si vede.I cittadini sono infuriati: «Non è possibile continuare così, cassonetti che strabordano di immondizia, strade che sembrano discariche, puzza e topi». E con le feste, non è difficile immaginarlo, la situazione è notevolmente peggiorata.Non va meglio a Casalpalocco dove è stata avviata la raccolta porta a porta. E infatti i rifiuti sono rimasti sulla porta dei cittadini. «Non se ne può più - si sfoga Sergio B. - paghiamo oltre 800 euro all'anno all'Ama per un servizio inesistente. Il comune ha attivato il servizio di raccolta dei rifiuti definito "porta a porta", appunto sulla porta di casa nostra sono rimasti». Ma i residenti non ci stanno e sono pronti a dare battaglia: «Facciamo parte del Gruppo RetakeRoma Casal Palocco - spiega Micky Calvano - Operiamo contro il degrado nel nostro quartiere a 360 gradi. Ma sui rifiuti abbandonati non possiamo ovviamente fare nulla. L' Ama ci ha abbandonato. Decine e decine di zone di raccolta vengono da giorni lasciate al loro destino».Non solo Roma sud fa festa nel degrado. I rifiuti la fanno da padrone anche nel signorile quartiere Trieste, dove cartoni e buste di plastica hanno invaso anche i marciapiedi e a Serpentara.