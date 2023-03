Rifiuti a Roma, ecco i nuovi cassonetti a prova di topo e di auto in sosta

di Emiliano Pretto

Sono più ampi, con una capienza di 3.700 litri contro quelli tradizionali che variano tra i 1.100 e 2.400. Hanno un bocchettone che consente più facilmente di conferire al loro interno la spazzatura. E non possono essere spostati o rovesciati grazie alla loro robusta base. Sono i nuovi cassonetti a campana arrivati ieri, in 50 esemplari, tra via Appia Nuova, piazzale Appio e piazza di Ponte Lungo.



Quelli consegnati dall'assessora capitolina ai Rifiuti, Sabrina Alfonsi e dal Dg di Ama, Andrea Bossola, rappresentano il secondo step di una sperimentazione che durerà 6 mesi, già avviata nella zona di viale Libia, e che proseguirà prossimamente nel rione Prati, attorno all'asse di via dei Gracchi, con altri circa 50 esemplari.





Ma quando arriveranno in tutta Roma? Se la sperimentazione andrà bene, verso la fine dell'anno dovrebbero far capolino tra le strade le prime di 9000 nuove campane. A loro si aggiungeranno anche gli ultimi cassonetti tradizionali facenti parte della vecchia fornitura da circa 40mila esemplari.

