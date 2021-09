Roma rifiuti, l'Ama annulla la raccolta speciale: «Ora dove portiamo tv e materassi»

Materassi, frigoriferi e televisori nel portabagagli, qualcuno aveva anche grandi fioriere, poltrone e armadietti da giardino. E si sono ritrovati tutti lì, in piazzale Clodio o sul Lungotevere di Pietra Papa, per buttare via tutto. Ma ad attenderli non c'era nessuno, nessuna eco-stazione. Hanno dovuto rimettere tutto nel portabagagli e tornarsene a casa. Il motivo? La domenica straordinaria di raccolta dei rifiuti urbani, ingombranti, elettrici ed elettronici annunciata da Ama, è stata annullata nelle due piazze perché «per sopraggiunti motivi logistici non è stato possibile allestire le eco-stazioni». Anche perché contemporaneamente doveva garantire le eco-stazioni in piazza del Tempio di Diana e viale delle Terme di Traiano, che sono state confermate. Invece a Marconi e Clodio tutto cancellato, peccato che nessuno lo sapesse. Anzi, sul profilo social di Roma Capitale ieri sera, domenica, c'era ancora il post che pubblicizzava l'iniziativa ed era stato pubblicato il giorno prima.



La raccolta degli ingombranti, quindi, è stata annullata all'ultimo minuto e, soprattutto, senza avvisare. E non è la prima volta visto che l'appuntamento di ieri, con le eco-stazioni sul Lungotevere e in piazzale Clodio, era stato già annullato una settimana fa quando, il 19 settembre, Ama ha rinviato tutto per dare spazio e risorse alla Maratona di Roma. Due date a vuoto in una settimana, nonostante si trattasse di un appuntamento molto atteso soprattutto in un quartiere come viale Marconi dove, intorno ai cassonetti, si trova di tutto: dai materassi ai divani fino ai sanitari da bagno. «Quei pochi cittadini che, come noi, hanno ancora senso civico tuona Marcello da Lungotevere di Pietra Papa - vengono presi in giro in questo modo? Ora dove porto queste cose? Anche il punto di raccolta di Corviale è chiuso». Nella zona, infatti, il servizio lascia molto a desiderare: le strade sono sporche e i secchioni della spazzatura stracolmi, a far da richiamo spesso anche ai soliti materassi.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Settembre 2021, 07:46

