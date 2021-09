Rifiuti Roma, Alemanno contro la Raggi: «Per "Parentopoli" neppure un avviso di garanzia. È una sciocchezza, la denuncio»

Il confronto a due tra la sindaca di Roma Virginia Raggi e Carlo Calenda, uno dei candidati a ricoprire la carica, lunedì sera a Quarta Repubblica, il programma condotto su Rete 4 da Nicola Porro, ha fatto infuriare (anche) Gianni Alemanno, primo cittadino della Capitale dal 2008 al 2013.

Io non ho avuto neppure un avviso di garanzia per #parentopoli. È una sciocchezza, e per questa sciocchezza diffamatoria denuncerò @virginiaraggi pic.twitter.com/Y05c2IVrVL — Gianni Alemanno (@AlemannoTW) September 28, 2021

Il dibattito si è acceso soprattutto sulla questione rifiuti dove Virginia Raggi ha detto che la soluzione all’emergenza, che ha raggiunto l'apice in questa torrida estate 2021, «è già iniziata. Stanno arrivando nuovi camion per la raccolta, nuovi cassonetti, nuove isole ecologiche, nuovi operatori. Abbiamo messo fine alla “Parentopoli” dell’epoca Alemanno, quando sono arrivata non si assumevano persone dal 2009».

Subito dopo l'accenno a Parentopoli è arrivata la pronta replica di Alemanno via Twitter: «Io non ho avuto neppure un avviso di garanzia per Parentopoli. È una sciocchezza, e per questa sciocchezza diffamatoria denuncerò Virginia Raggi», ha tuonato twittando l’ex sindaco.

Sulla questione dei rifiuti, Virginia Raggi ha proseguito così: «Gli investimenti sono stati possibili grazie a un lavoro certosino per mettere a posto i conti di Ama, che presentava bilanci falsi dal 2003. Il problema di Roma è non sappiamo dove portare i rifiuti che raccogliamo, perché nel Lazio ci sono solo due discariche, Zingaretti deve fare la sua parte, che scelga e la faccia».

