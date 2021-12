Roma, rider cade con la bicicletta sulle rotaie del tram

Il duro mestiere del rider colpisce ancora. Un fattorino della compagnia “Deliveroo” è infatti caduto sulle rotaie del tram di viale Trastevere, per fortuna senza riportare gravi conseguenze.

Roma, rider cade dalle bicicletta sulle rotaie del tram

Un duro mestiere quello dei rider. I fattorini sono costretti a correre con i loro mezzi per le trafficate e malridotte strade di Roma e gli incidenti (non solo a Roma) sono all’ordine del giorno. Uno, per fortuna senza gravi coincidenze, è avvenuto nella tarda mattinata su viale Trastevere, vicino alla stazione: un rider della Deliveroo a bordo della sua bicicletta è infatti caduto a terra sulle rotaie del tram, una vecchia e sgradita conoscenza di tutti i cittadini romani che si muovono sulle due ruote. La fortuna ha voluto che la strada, di solito molto trafficata, non fosse in qual momento particolarmente affollata, col fattorino che è stato immediatamente soccorso e, paura a parte, non ha riportato danni a parte qualche escoriazione.

