Tiberis, la spiaggia di Roma riapre giovedì 7 luglio: tutte le novità

Un luogo perfetto per combattere il caldo torrido delle ultime settimane, si trova in pieno centro a Roma ed è facilmente raggiungibile da tutti. Riapre Tiberis, la "spiaggia" dei romani. Si trova lungo la riva del Tevere, all'altezza del ponte Marconi e dà il suo primo benvenuto al pubblico il 7 luglio con la nuova edizione del 2022.

Una spiaggia attrezzata che offre diverse attività: giochi e spettacoli per bambini, tornei di carte, giochi da tavolo per gli anziani, due campi da beach volley per i più giovani, lezioni di yoga, una zona ristoro e diverse postazioni wifi per dare l'opportunità anche di lavorare in smart working e di studiare. La spiaggia si trasforma nelle ore notturne: è stata posizionata una pedana in legno per dare l'opportunità di sentire della musica live grazie all'organizzazione di concerti e dj set al costo di 10 euro, con consumazione inclusa.

Fino al 12 settembre, la spiaggia sarà aperta tutti i giorni, con ingresso gratuito, dalle 8 alle 24 con orario prolungato all'una, dal venerdì alla domenica.

Quest'anno la società vincitrice del bando per l'allestimento e la gestione dell'area è stata Habicura, che ha presentato un progetto pieno di innovazione e a favore dell'ambiente: tutti i materiali monouso sono biodegradabili. Saranno utilizzate solo bottiglie di vetro, eliminando del tutto la plastica. La zona ristoro è stata realizzata interamente in legno, e l'offerta gastronomica - variegata e a prezzi calmierati - prevede oltre al regolare menù, uno anche per la clientela vegetariana e vegana.

«Ma la vera novità del progetto Tiberis 2022 - dichiara Sabrina Alfonsi, Assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale - è che l'area diventerà un parco d’affaccio permanente fruibile tutto l’anno, grazie a un lavoro che stiamo portando avanti di concerto con il municipio VIII. Stiamo lavorando per estendere gli interventi di riqualificazione delle rive del Tevere, per la realizzazione, tra l’altro, di nuovi parchi d’affaccio in altre aree».

E poi prende parola il presidente del municipio VIII Amedeo Ciaccheri: «Tiberis in questi anni è stata una buona idea mal eseguita. Apriamo una nuova stagione per uno spazio che torni pubblico in maniera permanente, come abbiamo immaginato in questi anni grazie al lavoro in particolare di Agenda Tevere onlus. Stiamo lavorando con l’assessorato all’Ambiente di Roma Capitale – aggiunge – perché l’area ottenga un attrezzaggio definitivo perché rimanga attiva, anche con la collaborazione di terzi, per tutto l’anno. Questo è il primo passo, grazie ai fondi Pnrr e Giubileo, per la realizzazione del Parco d’affaccio sulla riva sinistra del Tevere».

