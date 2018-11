Gira sullo scooter con il revolver alla mano: preso dai Falchi

In sella allo scooter impugnando un revolver. I “Falchi” della Polizia di Stato hanno arrestato un cinquantenne che, impugnando l'arma con matricola abrasa, girava in sella ad uno scooter con targa coperta. Venerdì scorso, gli agenti della Squadra Mobile romana, di pattugliamento a Centocelle, hanno notato l'uomo su via Tor de Schiavi, con i numeri della targa coperti da nastro adesivoi. Durante il pedinamento, con l'ausilio delle Volanti, gli agenti hanno notato la pistola. L’uomo, all’altezza di un bar di via della Primavera - all'incrocio con piazza delle Gardenie -, si è avvicinato ad un gruppo di persone su un marciapiede e, accortosi dei poliziotti, è scappato.

Braccato dai Falchi, è caduto e, sempre con la pistola in pugno, si è barricato dietro un’auto in sosta. Circondato dagli agenti, è stato costretto a gettare a terra l’arma, una Smith & Wesson Calibro 38, con 5 cartucce e matricola abrasa. L'uomo, un italiano del 1968 residente nel quartiere Tiburtino, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato arrestato per la violazione dell’art. 23 della legge n. 110/75 (recante norme in tema di controllo armi e munizioni) e, su disposizione della Procura, portato a Regina Coeli.



In un altro episodio, gli investigatori della stessa Sezione della Squadra Mobile, durante una perquisizione domiciliare nell’appartamento di un extracomunitario di 38 anni, al Quadraro, hanno trovato oltre 1 kg. di marijuana e 3 kg. e mezzo di hashish già suddivisi in 31240 dosi. L’uomo è stato, quindi, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacentie in seguito condannato a due anni di reclusione ed euro 6.000 di multa.