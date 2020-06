Roma, resti di un cadavere nelle sterpaglie a Tor Sapienza: la polizia indaga

I resti di un cadavere nascosti nelle sterpaglie. È quanto è stato ritrovato poco fa in via Birolli a Roma in zona Tor Sapienza. I resti del corpo della persona erano in avanzato stato di decomposizione e, al momento, la polizia che indaga sul caso, non ha elementi per stabilire identità ma neanche sesso e anni. Sul posto la polizia scientifica. Le indagini serviranno per dare un nome al cadavere mentre con l'esame esterno, un medico legale tenterà di trovare elementi per poter stabilire le cause della morte Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Giugno 2020, 17:42

