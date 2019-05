Metro Repubblica, la riapertura slitta ancora: altri due mesi di interventi tecnici

Ancora due mesi per la riapertura della stazione metropolitana di Repubblica, a Roma.

Da una relazione del manutentore Otis, inviata stamani all'Atac, emerge, a quanto ai apprende, che i tempi esecutivi per ultimare gli interventi tecnici sulla metro Repubblica (chiusa da fine ottobre 2018 dopo un incidente sulle scale mobili) in capo al costruttore, sarebbero di 8 settimane lavorative.



Nella relazione il costruttore Otis confermerebbe anche l'impegno e interesse a comprimere i tempi nel rispetto di tutti i criteri di sicurezza. © RIPRODUZIONE RISERVATA