Roma, rei e carnefici del passato in mostra ne “La bilancia e la spada. Storie di giustizia a Castel Sant’Angelo”

Dalle punizioni corporali subite durante la prigionia ai processi, spesso farsa, affrontati, fino alle macabre uccisioni che ebbero luogo a Roma tra il XV e il XIX secolo, raccontati in uno dei luoghi simbolo in passato della temuta, severa e implacabile “mano” dei tribunali pontifici: la fortezza di Castel Sant’Angelo. Ospitata proprio nel torreggiante edificio che guarda il Tevere dal Rione di Prati, oggi Museo Nazionale, la mostra “La bilancia e la spada. Storie di giustizia a Castel Sant’Angelo”, accende i riflettori dal 20 giugno al primo ottobre sulle dolorose vicende di diversi personaggi, più o meno noti, che in questo spazio hanno vissuto, sofferto e pagato per reati di ogni sorta.

Curata da Mariastella Margozzi con la collaborazione di Vincenzo Lemmo, Michele Occhioni e Laura Salerno, l’esposizione articolata in cinque sezioni alternerà dipinti, sculture, disegni e incisioni dedicati ai volti dei protagonisti della narrazione, figure diventate leggendarie, come la giovane nobile romana Beatrice Cenci, il filosofo Giordano Bruno, l’esoterista Borri, l’enigmatico conte di Cagliostro. Ma anche cospiratori, forestieri, assassini e infine carbonari e perfino garibaldini finiti nelle più atroci e anguste prigioni della città, rei di aver portato scompiglio nella vita pubblica per la loro condotta, ma anche solo per il loro pensiero.

Per raccontare queste vite, verranno esibiti anche importanti documenti dei processi, memorie scritte nei giorni di detenzione, oggetti personali e pubblicazioni originali di testi, poesie e quanto di interessante e curioso possa spiegare meglio le pagine in cui Castel Sant’Angelo è stato luogo di processi e incarcerazioni. I visitatori potranno quindi approfondire la tragica vicenda di Beatrice Cenci (e di alcuni membri della sua famiglia), che fu accusata di parricidio e giustiziata alla fine del ’500 davanti a Castello, come anche la vita di Giordano Bruno, filosofo bruciato vivo a Campo de’ fiori, e la storia del monumento a lui dedicato alla fine dell’800. Ancora, sarà possibile analizzare la figura artistica e avventurosa di Benvenuto Cellini, accusato di furto nella tesoreria del papa e rinchiuso, nel 1538, in una cella riservata alle persone di riguardo da dove riuscì ad evadere; fu nuovamente catturato e questa volta temette di essere gettato in una delle più spaventose celle, la più malfamata, detta Sammalo o San Marocco: il condannato vi veniva calato dall’alto ed era tanto stretta che il prigioniero non poteva stare né in piedi né sdraiato.

In un’altra sezione si approfondirà la parte sulle armi e sui duelli all’epoca di Caravaggio. Poi, si racconteranno le storie dell’alchimista Giuseppe Francesco Borri e dell’enigmatico Conte di Cagliostro, negromante, medico, ciarlatano; si ripercorreranno le vicende legate alla Roma rivoluzionaria dell’800, ai carbonari che persero la vita per un sogno di libertà e ai garibaldini che, fatti prigionieri nel 1867, furono graziati da papa Pio IX. Si darà altresì voce al carnefice per eccellenza della Roma papalina, Mastro Titta, che dal 1796 al 1864 fu il “Maestro di Giustizie” dello Stato Pontificio, le cui macabre imprese sono state raccontate dal celebre poeta romanesco Giuseppe Gioachino Belli. Un narratore d’eccellenza che tra il 1829 e il 1849 compose oltre duemila Sonetti, apprezzati soprattutto per il ritratto che ne uscì della Roma dell’epoca, dei suoi abitanti, della corruzione, degli abusi di governo, dell’ozio e della lussuria dei potenti, ma anche del torpore, dell’ignoranza e dell’insipienza del popolino. Non poteva mancare un capitolo dedicato all’unica storia di fantasia che tratta delle prigioni e delle fucilazioni di Castel Sant’Angelo, quella della Tosca di Giacomo Puccini, ambientata a Castello nel 1800. il suo finale melodrammatico chiude idealmente tutte le storie precedenti: il protagonista, il pittore Mario Cavaradossi, vi finisce incarcerato con l’accusa di tradimento. Quando viene fucilato, Tosca, la sua amante, si uccide gettandosi dagli spalti del Castello.

