Roma, ricevevano il reddito di cittadinanza senza averne diritto: 6 denunciati

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Valmontone (Roma), al termine di una mirata attività di indagine volta a verificare la reale sussistenza dei requisiti dei percettori del reddito di cittadinanza, hanno denunciato 6 persone per indebita percezione della misura, prive dei requisiti previsti dalla normativa che, nell'arco di poco più di due anni (giugno 2019 - ottobre 2021) avrebbero sottratto complessivamente all'erario una somma di 43.000 euro.

Fatture false per 30 milioni di euro: scoperta maxi frode, arresti e perquisizioni in tutta Italia

Per quanto le vicende personali degli indagati non fossero tra loro collegate, il filo che unisce la narrazione di questo evento delittuoso è unico: tutti gli indebiti percettori, all'atto della presentazione della domanda, erano sottoposti ad una misura cautelare disposta dall'autorità giudiziaria, oppure, avevano nel loro nucleo familiare soggetti gravati da questo genere di provvedimento e, pertanto, come previsto dalla norma, non potevano fruire del beneficio, poiché violavano quella clausola di «buona condotta» voluta dal Legislatore proprio per evitare che il reddito di cittadinanza finisse nelle tasche di soggetti condannati o pregiudicati

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Dicembre 2021, 13:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA