Roma, rave sventato in provincia: i carabinieri denunciano 15 persone

Un rave sventato nel weekend in provincia di Roma. I carabinieri di Civitavecchia, infatti, sono riusciti a intercettare un gruppo di giovani che volevano organizzare una festa clandestina per il compleanno di un amico, a Santa Marinella.

I carabinieri, nel primo pomeriggio di domenica scorsa, avevano notato un gruppo di persone intente a consumare alcolici con musica a tutto volume in località Tre Cancelli. Immediato l'intervento nella zona, una località boschiva isolata e lontana dal centro abitato. All'arrivo della pattuglia dei militari dell'Arma erano già presenti quindici persone ed era già stato allestito, con l'utilizzo di un gruppo elettrogeno, un impianto artigianale per la riproduzione di musica ad alto volume ed alcuni fra i presenti apparivano già in stato di ebbrezza.

Identificati tutti i presenti che hanno ammesso di essersi dati appuntamento sui social network e di essere in attesa del loro amico che compiva gli anni. Mentre proseguivano i controlli, i carabinieri hanno notato almeno una decina di veicoli che, con persone a bordo, intente a raggiungere la località e che hanno subito invertito la marcia per poi fuggire. Alla fine, 15 giovani sono stati denunciati a piede libero: di questi, 13 erano già noti alle forze dell'ordine per aver invaso, in passato, alcuni terreni demaniali e per aver partecipato ad altri rave.

Dalle verifiche effettuate dai carabinieri è emerso infatti come alcuni fra gli identificati avevano partecipato sia al rave di Valentano (VT) la scorsa estate che a quello svoltosi a Roma, tra Ponte Galeria e Vitinia lo scorso mese di ottobre. I carabinieri proporranno alle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza l'adozione per i 15 del provvedimento che dispone il Divieto di ritorno nel Comune di Santa Marinella.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Novembre 2021, 14:41

