Roma, tre rapine e un omicidio in 7 giorni: anziani nel mirino di un commando

Tre rapine violente ad anziani in pieno giorno, una di queste degenerata in omicidio senza ancora un colpevole. Un commando di rapinatori ben organizzato, che fa irruzione nelle abitazioni degli ultrasettantenni, con mazze e piede di porco alla mano, per rapinare bottini esigui e che non esita a uccidere in caso di reazione. Tra gli escamotage utilizzati per farsi aprire la porta, anche quello di spacciarsi per tecnici e consulenti di società energetiche e telefoniche. Gli ultimi episodi in ordine di tempo si sono verificati a Monteverde, Casal Bruciato e due a Guidonia alle porte della Capitale, dove la mattina del 6 aprile, in via Monte Rosa è stato ucciso l’ottantaduenne Luigi Panzieri.



Sette giorni dopo nel primo pomeriggio, a una decina di chilometri di distanza sempre nello stesso comune, un gruppo di rapinatori, armati di coltello e bastoni, con il viso coperto con il passamontagna, sono riusciti a intrufolarsi al primo piano di una casa in via Enrico Berlinguer all’Albuccione di Guidonia. A finire in ospedale, Teodoro e Maria, marito e moglie, lui novantenne con problemi motori, e lei ottantacinquenne cardiopatica. Uno dei componenti del gruppo di malviventi ha afferrato l’anziana puntandole il pugnale al collo intimandole di consegnare contanti e gioielli che la coppia però non possedeva. Un altro bandito ha spinto il marito facendolo cadere. I due anziani e un altro parente ottantenne, ferito anche quest’ultimo, sono rimasti ostaggio dei banditi che se ne sono poi andati portandosi via solo la fede e una catenina.



Il mezzo di fuga utilizzato, secondo i testimoni sarebbe una Ford Fiesta vecchio modello.

Sabato scorso, invece, una donna di 79 anni di nome Antonietta Ledda è stata ritrovata dalla figlia in casa in una pozza di sangue. Nell’appartamento di via Carlo Tenca a Casal Bruciato mancava all’appello una somma in contanti che non è stata ritrovata. Non si esclude che i malviventi possano essere entrati in casa salendo da un ponteggio esterno per la ristrutturazione del palazzo. Un’altra rapina finita nel sangue nei confronti di un ultraottantenne è avvenuta domenica, in via Paola Falconieri 5, a Monteverde. La vittima, di nome Renato Nunzi, è ricoverato in fin vita al San Camillo dopo essere stato pestato a sangue dai malviventi, entrati nell’abitazione dove viveva da solo. Gli agenti del commissariato di Monteverde e della squadra mobile, che indagano sull’accaduto, non escludono però anche altre piste.

