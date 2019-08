In 4 mesi 9 rapine a supermercati, sale slot e benzinai: arrestati un 41enne e un 28enne

entrambi già noti alle forze dell'ordine, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica - Sezione Reati gravi contro il patrimonio e gli stupefacenti, coordinata dalla Dr.ssa Lucia Lotti. Le indagini sviluppate dai Carabinieri, che fanno parte di una più ampia attività investigativa volta al contrasto delle rapine disposta dalla Compagnia Carabinieri Roma Casilina hanno consentito di far luce su 9 episodi di rapine, verificatesi tra il mese di gennaio ed il mese di aprile 2019, nel quadrante sud-est della Capitale.Nel corso delle rapine, i complici non avevano esitato a fare uso delle armi, esplodendo anche, in più di una circostanza, colpi di arma da fuoco a scopo intimidatorio. In un episodio, durante la rapina ad un distributore di via Santa Maria del Buon Consiglio, lo scorso 4 marzo, è rimasto ferito anche un cliente, colpito al collo da un colpo di pistola esploso dai malviventi.dei luoghi in cui si sono verificate le rapine, dall'esame del medesimo modus operandi. L'esito della comparazione balistica effettuata dai Carabinieri del RIS di Roma ha consentito di evidenziare le similitudini tra i bossoli rinvenuti nel corso dei sopralluoghi effettuati a seguito di diverse rapine, e la relazione tra i bossoli dei colpi esplosi ed una pistola modello Glock Smith&Wesson calibro 23, rinvenuta e sequestrata nel corso delle indagini. Gli arrestati sono stati portati nel carcere di Regina Coeli.