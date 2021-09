Roma, di giorno parrucchiera e studentessa. Di notte sono una coppia di rapinatrici incubo di Trastevere

Parrucchiera una, studentessa l'altra, di giorno. Rapinatrici feroci di notte. Nonostante abbiano l'una 18 anni e l'altra 16 appena compiuti, sono diventate in poco tempo l'incubo delle coetanee durante la movida di Trastevere. I carabinieri della stazione di Bravetta le hanno arrestate in piazza Trilussa dopo che avevano messo a segno l'ennesimo colpo.

Le due ragazzine agivano sempre con lo stesso modus operandi: insieme a un altro complice, non ancora identificato, colpivano le giovani vittime con calci e pugni per poi rapinarle dei loro telefoni cellulari. La più grande è stata portata nella sezione femminile del carcere di Rebibbia, mentre la minorenne al centro di prima accoglienza Virginia Agnelli in attesa che per entrambe vengano emesse misure cautelari. La refurtiva è stata restituita alle due studentesse rapinate, una delle quali, dopo essere stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli con una contusione allo zigomo e un trauma cranico, è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Settembre 2021, 08:51

