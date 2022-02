Roma, il patron della "Trattoria Due Ponti" Patrizio Barberini e sua moglie legati e rapinati dalla "gang delle ville"

È stato preso di sorpresa, alle spalle, con l’obiettivo di immobilizzarlo. Sotto la minaccia di una pistola, sono entrati con la vittima designata dentro casa e l’hanno chiuso insieme alla moglie in una stanza per poi agire indisturbati.

È cominciata così la notte di terrore per il 72enne Patrizio Barberini, “patron” dello storico ristorante “Trattoria ai Due Ponti”.

L’uomo è stato rapinato insieme alla moglie nella loro abitazione, in via Flaminia 858, attigua al noto locale che, da qualche anno, viene gestito dai figli della coppia. Subito dopo il colpo, i malviventi si sono allontanati a bordo di una utilitaria bianca e sono riusciti a far perdere le loro tracce.

I due banditi, forse stranieri e con il volto coperto, dopo aver rovistato dentro alcune stanze dell’abitazione, hanno portato via un orologio di valore e 500 euro in contanti. La polizia è stata chiamata dalle due vittime della rapina, non appena sono riuusciti a liberarsi.

Gli agenti, dopo essersi assicurati che i due coniugi non erano rimasti feriti, hanno iniziato le indagini. La Polizia scientifica ha effettuato un sopralluogo tecnico per rilevare le impronte digitali e genetiche lasciate dai rapinatori, mentre i detective della Polizia giudiziaria hanno esaminato le immagini delle telecamere di videosorveglianza per cercare di individuare i banditi ed eventuali complici che li stavano aspettando in strada. Non si esclude che la banda sia la stessa che, dall’estate scorsa, sta mettendo a segno rapine violente in abitazioni private e in attività commerciali, proprio nel quadrante nord della Capitale, tra la Flaminia e la Salaria. La gang ha colpito più volte anche a Monterotondo in diversi bar notturni, dove è entrata in azione con armi e spranghe, oltre che nella villa di un manager di una società attiva nel campo degli appalti pubblici.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Febbraio 2022, 07:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA