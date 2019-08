Rapina in villa dopo la festa: 25enne aggredito e chiuso in bagno

Stefano, 24 anni, scomparso da domenica sera dopo un'escursione vicino Roma: ricerche in corso

Stava sistemando ladopo aver organizzato una festa in piscina con gli amici, quando è stato sorpreso, da solo, da una banda diche lo hanno aggredito, chiuso in bagno e derubato. Vittima dell'accaduto è unresidente a, che nella notte tra domenica e lunedì è stato colto di sorpresa dai rapinatori.Come riporta anche Fanpage, ilsi trovava da solo nella villa, situata tra le zone di Cinque Poderi e Castagnetta. Gli amici erano andati tutti via da poco e, all'improvviso, il giovane si è ritrovato davanti quattro uomini che avevano forzato una porta-finestra al piano terra. Sotto la minaccia di una pistola e di un piede di porco, il 25enne si è visto costretto dai rapinatori a consegnare 200 euro in contanti e alcuni gioielli d'oro. Prima di fuggire, i rapinatori hannoil giovane inIl ragazzo è poi riuscito a contattare i carabinieri, che hanno avviato le prime indagini dell'accaduto. Dall'inizio dell'estate, sono diversi i furti e le rapine nelle abitazioni delle zone di Pomezia e Torvaianica, dove a giugno sono state identificate e arrestate tre persone.