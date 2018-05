Roma, rapina con le spranghe al minimarket: titolare in fin di vita

Lunedì 14 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Preso ae ridottoper. Il titolare di un minimarket, a due passi dalla stazione, è ricoverato in prognosi riservata all'Umberto I didopo essersi ribellato ad un tentativo di rapina. Dopo l'aggressione, i responsabili, due, sono stati bloccati, con i vestiti ancora sporchi di sangue, da due carabinieri fuori servizio che li avevano visti correre lungo via Marsala e si erano insospettiti.Tutto è iniziato nel primo pomeriggio di ieri. I due egiziani, armati di spranghe, sono entrati nel minimarket nei pressi di, intimando al titolare, un trentenne bengalese, di consegnare tutto l'incasso, non più di 50 euro. L'uomo, però, si è rifiutato e i due hanno iniziato a colpirlo a sprangate su tutto il corpo per poi dileguarsi. La polizia, intervenuta subito dopo, ha prestato i primi soccorsi all'uomo aggredito, rimasto a terra privo di sensi e in una pozza di sangue. Le sue condizioni sono gravi: ci sono evidenti segni di, una situazione oltretutto complicata da unIl bengalese, entrato in codice rosso al, è ora ricoverato in prognosi riservata. Del caso si sta occupando la polizia, con cui stanno collaborando, allo scopo di verbalizzare il fermo dei rapinatori, i due carabinieri che sono riusciti a bloccarli. Gli egiziani, ora accusati di rapina e tentato omicidio, hannopenali per reati commessi proprio nella zona di, dove evidentemente avevano intenzione di spadroneggiare e seminare il terrore.