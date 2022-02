Roma, rapina e sequestro al centro commerciale: in fuga con due vittime. Presi

Momenti di terrore per quattro ragazzi ventenni che nel parcheggio di un centro commerciale su via Laurentina a Roma sono stati prima rapinati e poi sequestrati da tre coetanei. Tutto è iniziato all'una di notte quando i tre si sono avvicinati alla macchina con i ragazzi a bordo. A mani nude, e sotto la minaccia di percosse, hanno costretto uno di loro a scendere per fare, da un vicino bancomat, un prelievo di soldi che ha dovuto consegnare. Tornati al parcheggio i rapinatori sono fuggiti con l'auto e due ragazzi a bordo. Gli amici rimasti nel parcheggio hanno subito lanciato l'allarme. In breve tempo la Polizia è riuscita così a ritrovare l'auto e i due sequestrati lasciati in via Molfetta.

Durante le indagini gli agenti hhanno scoperto che pochi giorni fa si era verificata una rapina analoga nello stesso posto. Grazie alle immagini registrate dalle telecamere della zona e al sistema di individuazione dei volti sono quindi riusciti a rintracciare uno dei tre. Si tratta di un 20enne sottoposto agli obblighi di firma presso una stazione dei carabinieri di Roma. È lì che oggi, gli agenti lo hanno aspettato e fermato. Da lui, sono poi arrivati agli altri due. Tutti e tre, quindi, devono rispondere di rapina, furto e sequestro di persona.

