Roma, in tre armati rapinano portavalori carico di sigarette

Con una macchina da un lato e un furgone dall'altro hanno bloccato via Mario Schifano, in zona La Rustica a Roma, per chiudere ogni via di fuga al portavalori dei Monopoli carico di sigarette. Lo riferisce l'Adnkronos.In tre, con il volto coperto e armati di pistola, hanno minacciato l'uomo alla guida del mezzo caricando sul loro furgone cinquanta scatoloni di sigarette e dileguandosi dopo aver lasciato la macchina sul posto. Sulle tracce dei banditi i poliziotti del commissariato San Basilio.