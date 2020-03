Arrestato il rapinatore con la mascherina, il colpo in un negozio di surgelati

Ancora un rapinatore con mascherina arrestato a Roma dai Carabinieri. È successo ieri sera, quando i militari della Stazione Tor Bella Monaca hanno identificato ed arrestato un 35enne, nullafacente e con precedenti, già noto ai militari, che poche ore prima aveva rapinato un negozio di surgelati di via Acquaroni.



L'uomo, con una mascherina chirurgica e un cappuccio, senza nessuna arma, verso le 17,30, è entrato all'interno del negozio e ha minacciato verbalmente la dipendente costringendola a entrare nel bagno del negozio. Successivamente, dopo essersi impossessato della somma contante di circa 200 euro, contenuta nella cassa, si è dileguato. Le indagini dei Carabinieri però hanno permesso di scoprire in poco tempo l'autore della rapina. Il 35enne è stato raggiunto a casa, dove i militari dell'Arma hanno rinvenuto e sequestrato gli abiti utilizzati durante la rapina e lo hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto. Al termine del rito direttissimo, l'arresto del rapinatore è stato convalidato e per lui si sono aperte le porte del carcere di Regina Coeli, come disposto dall'Autorità Giudiziaria. Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Marzo 2020, 11:17

