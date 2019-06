Roma, aggredisce e rapina due giovani: arrestato un 26enne di Fondi

Accoltellato per un gavettone alla festa di paese, muore a 25 anni. Arrestato un 47enne Aggrediti due giovani ieri sera a Roma. Un uomo, 26 anni di Fondi ma residente a Roma, è stato arrestato dai Carabinieri, dopo aver colpito due ragazzi e aver portato via il portafogli ad uno dei due. E' successo ieri sera in Via Podgora in zona Prati. Le due vittime, di 17 e 18 anni, camminavano lungo la strada, e sono stati avvicinati per un banale pretesto dall'aggressore. I due giovani, colti di sopresa, sono caduti per terra dopo essere stati colpiti.

Lunedì 17 Giugno 2019, 15:21

L'uomo scappato poi con il portafogli, non ha però notato la presenza dei Carabinieri, i quali assistendo alla scena, hanno prontamente inseguito a piedi e poco dopo arrestato il rapinatore in fuga restituendo poi la refurtiva al giovane.L'aggressore si sarebbe più volte opposto ai militari durante le operazioni di identificazione. E' scattata così per il 26enne, anche l'accusa di resistenza al pubblico ufficiale, ed è stato poi portato e trattenuto nella caserma dell'Arma, in attesa del rito direttissimo.