Rapina farmacia col volto coperto dalla mascherina e fugge con 400 euro

Con la scusa delle misure da adottare per contenere la diffusione del coronavirus, un italiano ha fatto irruzione ieri in una farmacia ieri in piazzale Eugenio Morelli, zona Portuense, con il volto quasi del tutto camuffato con una mascherina chirurgica.



Dopo aver minacciato una dipendente è fuggito a piedi portando via dalla cassa 400 euro in contanti. Nessuno è rimasto ferito, sul posto gli agenti del commissariato Monteverde e i colleghi della Scientifica per i rilievi Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Giugno 2020, 10:17

