Roma, paura in una farmacia di Via Po: rapinatore esplode cinque colpi a salve

Paura nel tardo pomeriggio in una farmacia di via Po, nel quartiere Trieste a Roma, dove un rapinatore ha fatto irruzione e ha esploso cinque colpi con una pistola poi risultata a salve. Un testimone dall'esterno ha dato l'allarme al Numero di emergenza 112 e i carabinieri, con il coordinamento della centrale operativa del comando provinciale di Roma, sono riusciti in pochissimo tempo ad arrivare sul posto. Il rapinatore, inseguito da alcuni cittadini, è stato bloccato dai carabinieri della stazione Salaria e della compagnia Parioli che lo hanno arrestato. Si tratta di un romano di 48 anni. Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Giugno 2020, 20:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA