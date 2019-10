Roma, rapina due farmacie in pochi minuti: arrestato 39enne

I carabinieri della stazione Roma Tor Tre Teste hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 39enne romano, senza occupazione e con precedenti, per rapina aggravata e riciclaggio. La scorsa sera, i militari, dopo aver notato l'uomo parcheggiare un motoveicolo in zona Quarticciolo e allontanarsi velocemente, hanno deciso di eseguire una verifica scoprendo che la targa del motoveicolo era coperta da altra targa e che, all'interno del vano sella, era custodita una pistola scacciacani.

Contattata la centrale operativa del gruppo Roma, i carabinieri venivano a conoscenza che, poco prima, nel giro di pochi minuti, erano state perpetrate due rapine in una farmacia di viale Regina Margherita e in un'altra in corso Trieste. Con l'assistenza di altri colleghi della stazione Roma Tor Tre Teste, i militari intervenuti hanno iniziato le ricerche del soggetto, prima all'interno del suo condominio e della sua abitazione, non trovandolo, e poi rintracciandolo all'interno dell'appartamento al piano rialzato di un'altra persona, nota per i suoi precedenti. I Carabinieri sono entrati attraverso una finestra e bloccato il 39enne.



Portato in caserma, i carabinieri hanno contattato il dottore, responsabile di una farmacia rapinata, che lo ha riconosciuto senza ombra di dubbio in quanto avevano avuto una breve colluttazione prima che il rapinatore si allontanasse. La conferma è anche poi arrivata dalla visione delle immagini registrate dalla videosorveglianza che hanno «immortalato» il malvivente in azione. La pistola e il veicolo sono stati sequestrati mentre le indagini dei carabinieri proseguono per verificare la responsabilità dell'arrestato nella seconda rapina. L'uomo è stato portato in carcere a «Regina Coeli». Sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Roma - Sezione Reati gravi contro il patrimonio diretta dal Procuratore Aggiunto Lucia Lotti, saranno svolti ulteriori accertamenti volti a verificare eventuali responsabilità del soggetto per altre rapine che si sono verificate di recente nella Capitale.

Mercoledì 16 Ottobre 2019, 11:47

