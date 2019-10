Roma choc, ragazzo di 25 anni reagisce a rapina per proteggere la fidanzata e gli sparano alla testa

Un ragazzo di 25 anni è stato ferito da un colpo di pistola alla testa durante unanella tarda serata di ieri a Roma . È accaduto intorno alle 23.30 all'angolo trae via Bartoloni, in zona Caffarella A quanto ricostruito dai carabinieri, il 25enne era in compagnia della fidanzata quando due uomini si sono avvicinati alle spalle, hanno colpito la ragazza alla testa con un oggetto e rubato lo zaino e a un tentativo di reazione del giovane gli hanno sparato alla testa.Sul posto, nei pressi del pub John Cabot, i carabinieri hanno trovato un bossolo.