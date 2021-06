Rapina in pieno giorno: entrano vestiti da carabinieri e svaligiano l'appartamento

Sono entrati con le pistole in pugno, i cappelli con la visiera e le giacche a vento con la scritta carabinieri, spacciandosi per veri militari. Hanno trovato la porta aperta da un ospite che stava uscendo. Qualificandosi come investigatori che dovevano fare una perquisizione, si sono introdotti nell'appartamento, dove erano presenti i proprietari, e minacciandoli con le armi li hanno rapinati di duemila euro in contanti e di alcuni monili. I banditi, nella fretta e nella concitazione dell'azione non hanno trovato un tesoro di banconote per un valore di cinquantamila euro e diversi chili d'oro che la coppia aveva dentro casa frutto, stando al racconto delle vittime, di regali e risparmi.



È accaduto mercoledì pomeriggio in via Monte Carotto 8, in una elegante palazzina nel quartiere di San Basilio. In casa, al momento del blitz dei tre malviventi c'erano Anna Bolla di 68 anni e il marito Alberto Cotugno. I due, presi dallo spavento, hanno consegnato al commando tutto quello che avevano a portata di mano per evitare una reazione violenta dei banditi, che li tenevano sotto tiro con le rivoltelle e si mostravano agitati. Uno dei componenti del gruppo armato era alto e aveva un marcato accento straniero, forse dell'Est Europa. I tre, dopo aver fatto messo a segno il colpo, sono fuggiti utilizzando le scale e hanno fatto perdere le loro tracce nel dedalo di androni condominiali del comprensorio.



I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Montesacro e quelli della stazione di san Basilio hanno effettuato i rilievi nell'abitazione per individuare le eventuali impronte digitali lasciate dai rapinatori. Al vaglio degli investigatori, coordinati dal pool della procura reati contro il patrimonio, anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Nella zona, considerata la piazza di spaccio più grande d'Italia, sono attive varie organizzazioni criminali dedite al narcotraffico, alle estorsioni e all'usura di quartiere che stozza residenti e commercianti.



