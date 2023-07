Un grosso ramo si è staccato da un albero in via Liegi a Roma ed è caduto sopra l'ingresso di un condominio. La caduta è avvenuta alle 17 circa, per fortuna, in un momento in cui non stava transitando nessuno.

I vigili del fuoco del comando di Roma sono intervenuti per mettere in sicurezza l'area. Sul porto gli agenti della Polizia di Roma Capitale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Luglio 2023, 18:56

