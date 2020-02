Roma, vandali distruggono la targa Festa della Donna in Viale 8 Marzo. Raggi: «Gesto vergognoso»

La targa di Viale 8 marzo Festa delle donna, a Villa Pamphilj, è stata vandalizzata e distrutta. Un gesto vergognoso che offende tutta Roma e i suoi cittadini. pic.twitter.com/AdSve6eLDh — Virginia Raggi (@virginiaraggi) February 7, 2020

Venerdì 7 Febbraio 2020, 11:01

«Un gesto», tuona Virginia Raggi su Twitter. Si riferisce all'atto vandalico contro la targa per la Festa della Donna a Villa Pamphili, in Viale 8 Marzo. «a tutta Roma e ai suoi cittadini», conclude la sindaca. La targa è stata presa a sassate, probabilmente la scorsa notte.Si tratta del secondo episodio diin poco tempo a. A metà gennaio un gruppo di malviventi aveva tentato di entrare con la forza al Vivi Bistrot, per mettere a punto una rapina. Ma prima che riuscissero a mettere a segno il colpo, la polizia e gli agenti del servizio vigilanza Coopservice li hanno messi in fuga. Con mattoni e sanpietrini i vandali avevano però giàle finestre del locale.