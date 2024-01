Roma, ragazzo di vent'anni trovato morto nel cortile di una scuola: mistero sulle cause, ipotesi suicidio

di Redazione web

Giallo in una scuola del quartiere Trionfale a Roma. Un ventenne è stato trovato morto a metà mattinata nel cortile su una rampa che porta agli scantinati. L'allarme è scattato intorno alle 11.30 quando un dipendente ha visto il corpo. I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo.

Le indagini

Del caso si occupa la polizia che ha effettuato a lungo i rilievi all'interno del perimetro dell'istituto comprensivo di via Trionfale 7333. Sul cadavere sono state riscontrate alcune ferite, tra cui una alla testa. Gli investigatori non escludono nessuna pista compresa quella di un gesto volontario. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver inquadrato il ragazzo mentre entrava e anche quando era dentro il plesso scolastico. Dai video si potrà capire anche se sia arrivato in mattinata dopo l'apertura dei cancelli o magari nella notte, scavalcando la recinzione. Il cadavere era in un punto non di passaggio e distante dall'ingresso principale.

La scoperta a scuola

Stamattina, quando è suonata la campanella i bambini sono regolarmente entrati in classe.

Le prime ipotesi

Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che Luigi S. sia arrivato da solo in auto in quella scuola. Resta un giallo cosa sia successo dopo. L'ipotesi è che sia precipitato dalla cima della rampa che dà sugli scantinati forse per un gesto volontario. Ma le indagini della Squadra Mobile vanno avanti senza tralasciare altre piste.

Rintracciati anche i familiari del ventenne. Si stanno ricostruendo le sue ultime ore di vita per capire se ieri sera avesse appuntamento con qualcuno, se recentemente fosse preoccupato per qualcosa e come mai si trovasse in quella scuola con cui non risulterebbero legami precedenti. Il ragazzo non abitava in quel quartiere né risulterebbe che in passato abbia frequentato l'istituto comprensivo di via Trionfale.

