Roma, ragazzo di 18 anni travolto e ucciso mentre camminava sul marciapiede in via Cristoforo Colombo

di Redazione web

Incidente nella notte a ​Roma, e un ragazzo di 18 anni, Francesco Valdiserri, ha perso la vita mentre camminava con un amico sul marciapiede in via Cristoforo Colombo.

Il giovane è morto dopo essere stato travolto da un'auto, una Suzuki Swift guidata da una giovane donna (accertamenti sono in corso per capire se fosse in stato di alterazione mentre era al volante) sulla Colombo, all'altezza di via Giustiniano Imperatore, come riporta Il Messaggero.

Investito sul marciapiede

Secondo una prima ricostruzione l'autovettura, per motivi ancora da accertare, è uscita fuori strada andando a colpire la segnaletica stradale e poi ha investito il 18enne che si trovava sul marciapiede. Illeso l'amico che camminava al suo fianco sul maciapiede,

Francesco Valdiserri, al primo anno di Università, era figlio di una coppia di giornalisti.

Sul posto agenti della polizia locale di Roma Capitale e sanitari del 118.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Ottobre 2022, 08:49

