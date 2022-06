Roma choc, ragazzo precipita dal Ponte Sisto: salvato dai vigili del fuoco, è gravissimo

Un ragazzo, di cui non è ancora nota l'età, è ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma dopo essere stato trasportato d'urgenza in codice rosso dal 118. Il giovane è precipitato da Ponte Sisto intorno alle 14, per quello che sembrerebbe essere un tentativo di suicidio.

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Roma: gli specialisti Saf si sono calati al centro del ponte con l'aiuto dell'autoscala per soccorrerlo. Stabilizzato sulla barella, è stato poi affidato alle cure del 118, trasportato al San Camillo e ricoverato: è in gravi condizioni. Sul posto è intervenuta anche una volante della Polizia del commissariato Trevi.

