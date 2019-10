Quattordicenne pestato in pieno giorno per rubargli la catenina d'oro: choc a Testaccio

Tre individui hanno picchiato e rapinato un minorenne su via Zabaglia, a Testaccio (Roma). La rapina è accaduta in pieno giorno, alle 14.30 di oggi. La vittima, 14 anni, è stata portata via da un'ambulanza. «Ho visto quel ragazzo steso a terra che respirava a fatica», racconta una testimone. Gli aggressori hanno picchiato e rapinato l'adolescente solo per prendere la catenina che aveva al collo. Il minore è stato portato al San Giovanni. Le sue condizioni sono comunque buone. Indaga la polizia. Venerdì 11 Ottobre 2019, 21:34

