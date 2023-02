Roma choc, 21enne sequestrato e rapinato: tre rom gli svuotano il conto. «Costretto a fare bonifico online»

di Redazione Web

Lo hanno accerchiato e fermato mentre era in auto e con un coltello lo hanno prima minacciato e sequestrato, poi rapinato: un vero e proprio incubo per S.F., un ragazzo di 21 anni, che tra domenica e lunedì ha visto il suo conto svuotato dopo l'assalto di una banda di rom. Il giovane viaggiava lungo via dei Ruderi di Terranova, periferia est di Roma, intorno alle 20 quando una Bmw si è affiancata alla sua auto e gli occupanti lo hanno costretto ad accostare.

Rapinato da una banda di rom

I tre banditi, racconta Flaminia Savelli sul quotidiano Il Messaggero, lo hanno spintonato e picchiato chiedendo soldi e gioielli, ma il 21enne non aveva denaro contante: a quel punto lo hanno sequestrato e portato davanti a un bancomat in una zona isolata, dove però non è riuscito a prelevare, perché sotto pressione e nel panico ha sbagliato il codice bloccando così il bancomat. A quel punto i banditi, sempre minacciandolo col coltello, lo hanno costretto a farsi accreditare 600 euro con un bonifico online fatto con lo smartphone, e solo allora lo hanno lasciato andare.





