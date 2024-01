Roma, ragazzo di 22 anni trovato ferito in auto: colpito da cocci di bottiglia. È in codice rosso Sulla vicenda indaga la polizia. È accaduto intorno alle 17 in via Lecce dei Marsi





Un ragazzo è stato trovato ferito in un'auto alla periferia di Roma, probabilmente colpito da cocci di bottiglia. È accaduto intorno alle 17 in via Lecce dei Marsi, in zona Castelverde. Dalle prime informazioni, sembra possa essere stato colpito con dei cocci di bottiglia. Il 22enne è stato trasportato in codice rosso al policlinico Tor Vergata. Sulla vicenda indaga la polizia. Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Gennaio 2024, 21:04

