Ex fabbrica della penicillina: cade da 7 metri, ragazzo in codice rosso

È in codice rosso il ragazzo che è caduto da una scala da un'altezza di circa 7 metri nella ex fabbrica della peniciliina Leo a Roma: lo stabile, in zona Ponte Mammolo, è occupato da tempo e sono note le condizioni di degrado al suo interno. La vittima sarebbe un ragazzo di origine africana e di almeno 25 anni.Ancora incerta la dinamica dei fatti: resta da capire infatti se il ragazzo sia stato spinto o sia caduto da solo nel baratro. Le indagini sono affidate agli agenti del Commissariato San Basilio, che starebbero vagliando alcune testimonianze.Lo stabile, abbandonato dal 1990, era stato inserito nella lista degli edifici occupati da sgomberare con urgenza dal ministero degli Interni.