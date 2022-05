Roma, ragazzo 25enne si è tolto la vita gettandosi dal ponte di Ariccia

Ancora un suicidio dal ponte di Ariccia, vicino a Roma. Lo riporta Il Messaggero.it. Un ragazzo di 25 anni, G.R, si è suicidato dopo aver lasciato l'auto sulla piazza principale del paese. Il giovane è morto dopo un volo di 30 metri: il tragico gesto è stato compiuto nella notte.

Ieri sera il ragazzo - sempre secondo quanto riferisce Il Messaggero.it - aveva mandato un messaggio a un familiare per annunciare le sue intenzioni. Questa mattina mentre i familiari lo cercavano, poco prima delle 8, gli operai dell’Anas, che stanno facendo i lavori di messa in sicurezza sul ponte, lo hanno trovato in mezzo alla vegetazione privo di vita.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Maggio 2022, 10:56

