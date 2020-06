Due ragazzi aggrediti con spranghe e coltelli al Casilino: in manette tre fratelli

Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato tre fratelli che avevano brutalmente aggredito due ragazzi per futili motivi, causando quasi la morte di uno di loro. I fatti risalgono alla serata del 31 maggio, quando due gemelli e il fratello maggiore, insieme ad altre due persone, le cui ricerche sono ancora in corso, hanno assalito, armati di spranghe e coltelli, due giovani malcapitati, colpendoli ripetutamente al corpo e alla testa, anche quando sono finiti a terra.



Entrambi si sono recati al policlinico Casilino per essere medicati: uno di loro, con prognosi provvisoria di 25 giorni, ha dovuto subire un intervento chirurgico in urgenza; l'altro è stato dimesso con 10 giorni. Da qui sono iniziate le indagini dei poliziotti del commissariato Romanina, che nel giro di due settimane hanno portato all'arresto di tre degli autori del tentato omicidio. L'Autorità giudiziaria ha emesso le ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti dei gemelli 27enni e del fratello 29enne, eseguite dagli investigatori che li hanno poi accompagnati a Regina Coeli. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Giugno 2020, 16:23

