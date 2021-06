Violentate dagli amici dopo la festa, una è minorenne: due arresti

Si sarebbero imbucati alle feste in casa di studentesse universitarie per poi violentarle nella notte, fingendosi ubriachi. È l'accusa nei confronti di tre ragazzi, denunciati alla polizia del commissariato Porta Pia, che ieri ha arrestato due dei presunti responsabili. Tra loro, anche un minorenne.



Una delle violenze, venute alla luce dopo la denuncia di una vittima, si sarebbe verificata durante il periodo delle restrizioni, nel corso un party abusivo in un'abitazione nella zona di piazza Bologna. Leggo l'11 febbraio scorso aveva già raccontato di un caso di stupro avvenuto in piena notte: la vittima era stata medicata al policlinico Umberto I, dove gli specialisti avevano attivato il cosiddetto protocollo rosa che prevede una repertazione delle tracce genetiche lasciate dall'aggressore sugli abiti.



Dopo la denuncia in cui la ragazza raccontava ai detective del dirigente Angelo Vitale quei momenti terribili in cui il gruppo avrebbe abusato di lei, è uscita allo scoperto un'altra giovane, ancora diciassettenne, che, qualche mese prima, sarebbe stata abusata con lo stesso modus operandi.



Ieri la procura ha ottenuto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma, le tre ordinanze di custodia cautelare degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico per due dei tre indagati. Le indagini dei poliziotti hanno chiarito alcuni aspetti della vicenda che hanno poi portato all'identificazione dei responsabili. Non si esclude che il gruppo possa aver colpito in altre feste organizzate nelle abitazioni di studenti della zona. Sono al vaglio degli inquirenti del pool reati contro la persona i tabulati e le conversazioni Whatsapp dei cellulari sequestrati agli indagati.



